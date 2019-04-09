وهاب:محاربة الفساد تبدأ برفع السرية المصرفية عن حسابات كل موظفي الدولة

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "محاربة الفساد تبدأ برفع السرية المصرفية عن حسابات كل موظفي الدولة والحصول على نفي ملكيات لهم ولعائلاتهم"، معتبرا أنه "دون ذلك هي حرب استنسابية لا مصداقية لها تبدأ بقرار سياسي وتنتهي بمثله".
وتمنى وهاب، من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس "إستدعاء السيد وسام الخطيب وسؤاله كيف يحصل على أذونات بحفر عشرات الآبار في دوحة عرمون والشويفات ودير قوبل؟ ولماذا يصدر ديوان العثمان هذه الأذونات ومقابل ماذا؟".
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