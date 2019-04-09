قرطباوي: النيابات العامة تتولى التحقيقات والادعاءات والضابطة العدلية تتبع لها

اشار وزير العدل الاسبق شكيب قرطباوي الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ادعى على جهاز لانه لا يعرف الشخص المطلوب، داعيا الى عدم تكبير الخلاف واعتباره صراعا قضائيا، وتابع قائلا "يجب التذكير ان النيابات العامة تتولى التحقيقات والادعاءات والضابطة العدلية تتبع لها".
واعتبر قرطباوي في حديث اذاعي، انه من اجل دولة قانون ومصلحة قوى الامن يجب اعادة الامور الى وضعها الطبيعي ووقف الهمروجة، والقضاء لكل اللبنانيين كما الامن، ورأى ان ما حصل لن يؤثر على الحرب على الفساد، وعلى الضابطة العدلية ان تتقيد بتوجيهات النيابات العامة.
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