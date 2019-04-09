قرطباوي: النيابات العامة تتولى التحقيقات والادعاءات والضابطة العدلية تتبع لها

اشار وزير العدل الاسبق ​شكيب قرطباوي​ الى ان مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ ادعى على جهاز لانه لا يعرف الشخص المطلوب، داعيا الى عدم تكبير الخلاف واعتباره صراعا قضائيا، وتابع قائلا "يجب التذكير ان النيابات العامة تتولى التحقيقات والادعاءات والضابطة ​العدلية​ تتبع لها".

واعتبر قرطباوي في حديث اذاعي، انه من اجل دولة قانون ومصلحة ​قوى الامن​ يجب اعادة الامور الى وضعها الطبيعي ووقف الهمروجة، والقضاء لكل اللبنانيين كما الامن، ورأى ان ما حصل لن يؤثر على الحرب على ​الفساد​، وعلى الضابطة العدلية ان تتقيد بتوجيهات النيابات العامة.