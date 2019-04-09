ذبيان:الإرهاب بالمعيار الأميركي الإسرائيلي وسام شرف على صدر كل الأحرار

رأى رئيس تيار صرخة وطن ​جهاد ذبيان​ أن "القرار الأميركي الذي يصنف ​الحرس الثوري الإيراني​ في ​الجمهورية​ الإسلامية بـ"الإرهاب"، ما هو الا خطوة جديدة تؤكد إنصياع الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ وإنخراط إدارته في خدمة المشروع الإسرائيلي".

واعتبر ذبيان أن "الإرهاب بالمعيار الأميركي - الإسرائيلي هو وسام شرف على صدر كل الأحرار والشرفاء والمقاومين الذين يقفون الى جانب الحق ويتصدون للباطل الذي يمثله العدو الإسرائيلي حيث يشكل نموذجاً لإرهاب الدولة، وما نراه في فلسطين المحتلة خير دليل على ذلك".

وشدد ذبيان على أن "القرار الأميركي ضد الحرس الثوري الإيراني لن ينعكس إلا مزيداً من الإصرار لدى محور ​المقاومة​ من فلسطين المحتلة الى ​لبنان​ مرورا ب​سوريا​ و​العراق​ وصولا الى ​طهران​، من أجل مواجهة المشروع الصهيو – أميركي العدواني، والحاق الهزيمة به وما نشهده في سوريا من إنتصار للجيش السوري وقوى المقاومة دليل فشل الخطة الأميركية – الإسرائيلية من خلال المخطط الإرهابي".