وزير الدفاع السوداني: الجيش لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى

أكد وزير الدفاع ​السودان​يالفريق ركن عوض بن عوفان ​الجيش​ لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى. يذكر ان آلاف السودانيين يتظاهرون خارج مقر ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة ومكان إقامة الرئيس ​عمر البشير​، حيث يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة، ويدعون الجيش لدعمهم في المطالبة باستقالة البشير. ومنذ 19 كانون الأول 2018، يشهد السودان ​احتجاجات​ مستمرة مناهضة للحكومة، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم البشير المستمر منذ 30 عاما.

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