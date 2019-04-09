النشرة: مجلس الوزراء يقر خطة الكهرباء مع بعض التعديلات

علمت "​النشرة​" بأن "​مجلس الوزراء​ أقر ​خطة الكهرباء​ مع بعض التعديلات"، مشيرةً إلى أنه "اتخذ قرار بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في مجلس الوزراء، و​الحكومة​ لم تطرق إلى موضوع الهيئة الناظمة لان ذلك يحتاج إلى تعديل قانون وقد تم الاتفاق على ذلك بالجلسة".

ولفتت إلى أن "اللافت ان الجو الايجابي ساهم في اقرار خطة الكهرباء، وذلك من خلال تناغم وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزيرة الطاقة ​ندى بستاني​، ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ ووزير العمل كميل ابو سليمان".