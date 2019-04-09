إصابة أفراد من الجيش والمتظاهرين بإطلاق النار في محيط الاعتصام بالخرطوم

أفادت قناة "الحزيرة" بإصابة أفراد من الجيش والمتظاهرين بإطلاق النار في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصة السودانية الخرطوم.
وكانت قناة "روسيا اليوم" أفادت بأنه تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والقوات الأمنية خلال الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
كما أفادت بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بهدف تفريق المتظاهرين بالقوة.
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