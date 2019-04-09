السيسي لمستشار ترامب: مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه صياغة واقع جديد بمنطقة الشرق الأوسط يحقق تطلعات شعوبها في الاستقرار والبناء والتنمية والتعايش في أمن وسلام.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، في اليوم الأول لزيارته للولايات المتحدة بمقر إقامته بواشنطن في (بلير هاوس)، مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة تفاعل المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً قطاع غزة، مشيرًا إلى الجهود المصرية المركزة مؤخرًا لاحتواء الأوضاع في غزة وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، فضلًا عن الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد كوشنر الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.​