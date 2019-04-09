أميركا تحظر دخول 16 سعوديا لأراضيها على خلفية مقتل خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منعت الولايات المتحدة 16 سعوديا من دخول أراضيها على خلفيّة "دورهم في مقتل" الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان "اليوم، يعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، أسماء هؤلاء الأفراد بشكل علني، لدورهم في مقتل جمال خاشقجي".

وينطبق منع الدخول إلى الأراضي الأميركية أيضا على عائلات هؤلاء الأفراد.

والإجراءات العقابية التي أُعلن عنها ليست الأولى من نوعها من جانب الولايات المتحدة ردا على مقتل خاشقجي. فقد فرضت واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا على خلفية هذه القضية.

وشملت لائحة الأشخاص الذين تم منعهم من دخول الولايات المتحدة، سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلاد، والذي ورد اسمه أيضا على لائحة أخرى للأشخاص الذين شملتهم العقوبات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.

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كما يرد على اللائحتين أيضا اسم ماهر المطرب الذي عرفت عنه واشنطن بأنه يعمل بأوامر القحطاني.

وواجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطًا من الكونغرس على خلفية ردها على مقتل خاشقجي.

قتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول. وكان يكتب مقالات رأي ناقدة لسياسات بلاده في صحيفة "واشنطن بوست".

ونفت الرياض في مرحلة أولى حصول جريمة قتل في القنصليّة، ثمّ تحدّثت عن عملية نفذها عناصر "خارج إطار صلاحياتهم"، وأقدمت على إقالة مسؤولين من مناصبهم، بعضهم مقرب من ولي العهد السعودي. وبدأت محاكمة 11 مشتبها بهم في الجريمة بداية العام أمام القضاء السعودي.

وطالب النائب العام السعودي بحكم الإعدام بحق خمسة من الأشخاص الأحد عشر الذين بدأت محاكمتهم في القضية ولم تكشف هوياتهم. ولم يعثر على جثمان خاشقجي حتى الآن.