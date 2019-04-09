فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة بإسرائيل

فتحت مراكز الإقتراع أبوابها ،الثلاثاء، أمام الإسرائيليين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة لاختيار 120 عضوا في الكنيست وسط منافسة حادة وتوقعات بهيمنة اليمين الاسرائيلي.

ويسعى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من أجل البقاء وسط منافسة حادة مع خصومه السياسيين.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات 6339279 إسرائيليا، فيما يبلغ إجمالي عدد صناديق الاقتراع في إسرائيل 10720 صندوقا.

ويقوم ما يقرب من 40000 شخص من قبل لجنة الانتخابات المركزية بتنفيذ العملية الانتخابية.

وتخوض الانتخابات 43 قائمة بعد أن توحدت 4 أحزاب ضمن قوائم، في حين تتنافس القوائم على 120 مقعدا في الكنيست.

ويتوقع أن تفوز 13 قائمة في الانتخابات.

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ويتوقع أن يفوز من الأحزاب الوسطية في الانتخابات: "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس، "العمل" برئاسة آفي غباي، فيما يتوقع من الأحزاب اليسارية حزب "ميرتس" برئاسة تمار زندبرغ.

الأحزاب اليمينية المتوقع فوزها في الانتخابات: "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، "اليمين الجديد" برئاسة نفتالي بنيت وإيليت شاكيد، "يهودوت هتوراه" برئاسة يعقوب ليتسمان، "تحالف أحزاب اليمين" برئاسة الحاخام رافي بيرتس، "كلنا" برئاسة موشيه كاحلون، "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغادور ليبرمان، "شاس" برئاسة أرييه درعي و"هوية" برئاسة موشيه فايغلين.

كما أن الأحزاب العربية المتوقع فوزها: تحالف القائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي والجبهة والديمقراطية للسلام برئاسة أيمن عودة، وتحالف القائمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي.

على القائمة التي تتنافس في انتخابات الكنيست الحصول على 3.25% أو أكثر من أصوات الناخبين من أجل الدخول للكنيست.

تتبع إسرائيل طريقة الانتخابات النسبية القطرية، ويتم تمثيل القوائم المنتخَبة في الكنيست حسب نسبة المصوتين لكل قائمة.

وتحصل القوائم التي اجتازت نسبة الحسم على عدد مقاعد يتساوى مع قوتها الانتخابية، يتم ذلك من خلال تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي حظيت بها القوائم التي اجتازت نسبة الحسم على 120، وبذلك يتم تحديد عدد الأصوات التي تساوي مقعدا برلمانيا واحدا في الكنيست.

ويفترض أن تجرى انتخابات الكنيست مرة واحدة كل أربع سنوات، ولكن يمكن للكنيست اتخاذ قرار بأغلبية عادية حول تبكير حلها.