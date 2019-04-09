إشتباكات وإطلاق نار كثيف خارج موقع احتجاجات بالعاصمة السودانية

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أظهر بث مباشر لتلفزيون الحدث اليوم الثلاثاء سماع دوي إطلاق نار كثيف خلال احتجاج خارج مقر وزارة الدفاع في الخرطوم فيما قال نشطاء في بيان إن قوات الأمن تحاول تفريقهم بالقوة.

وجاء في البيان الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن جنود الجيش الذين يحرسون الوزارة يحاولون حماية المتظاهرين.

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واشتبكت قوة من الجيش السوداني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء من جديد مع قوة من الأجهزة الأمنية، التي

عملت على إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة بوسط العاصمة الخرطوم في محاولة لفض الاعتصام الذي دخل يومه الرابع .

وقال شهود عيان إن قوات الأمن اقتحمت مقر الاعتصام، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لكن قوة من الجيش تبادلت إطلاق النار مع القوة المقتحمة وفتحت أبوابها للمتظاهرين للاحتماء بداخلها .

وإتخذ المتظاهرون منذ السبت الماضي من مقر القيادة العامة للجيش مكانا لتنفيذ اعتصام مفتوح الي حين إسقاط النظام .