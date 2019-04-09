واشنطن تدرج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 5 نيسان/أبريل 2019 خلال مؤتمر صحافي

أدرجت الولايات المتحدة رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضاعفا بذلك احتمال فرض عقوبات مشددة على طهران.

وأكد ترامب في بيان أن هذا الإجراء يسمح بزيادة "الضغوط" على إيران، موضحاً أن "هذه المرة الأولى" التي تدرج فيها منظمة "تابعة لحكومة أجنبية" على تلك اللائحة.

وتابع ترامب أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تؤكد "حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم".

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وقال ترامب إن فيلق القدس، وهي وحدة نخبة تابعة للحرس الثوري الإيراني، يشملها أيضاً هذا القرار.

وفيلق القدس هو جناح خارجي يقدم الدعم إلى حلفاء طهران في الشرق الأوسط، مثل حزب الله اللبناني وقوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح ترامب أن هذا القرار "يزيد بدرجة كبيرة مستوى ونطاق ضغوطنا القصوى على النظام الإيراني"، مضيفاً "إذا كنتم تقومون بأعمال مع الحرس الثوري، فأنتم بذلك تمولون الإرهاب".