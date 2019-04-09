نديم الجميل عن اقرار خطة الكهرباء: العبرة في التنفيذ

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل تعليقا على اقرار ​خطة الكهرباء​ إلى انه "تمّ إقرار عشرات الخطط وسمعنا برامج سابقاً، لكنّ العبرة في التنفيذ".

واعتبر في حديث صحفي أنّ "المشكلة هي في الأشخاص التي تنفّذ هذه الخطط، فمَن لم ينجح سابقاً هل سينجح اليوم؟". وأكد "أنّ المطلوب هو تحقيق إصلاح شامل، لا الاكتفاء بإقرار الخطط، والأهم هو تغيير العقلية الحاكمة، لأنّ المشكلة تكمن في هذه النقطة".

وسأل: "لماذا لا تمرّ الخطة في هيئة المناقصات؟". وقال: "عتبي ليس على العونيين فقط بل على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، فإذا كانت هناك مشكلة أو عدم ثقة في الهيئة، فلماذا لا يتمّ تغيير الأشخاص؟ لأنّ تمرير المسائل عبر الوزارات ليس أفضل من إدارة المناقصات التي يجب أن تضطلع بدورها". ودعا الى "الإسراع في الإصلاحات الفعلية وليس النظرية، لكي ننقذ البلاد".