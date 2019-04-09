الاخبار: بستاني اعتبرت ان تعيين الهيئة الناظمة الآن سيعيد الأمور الى نقطة الصفر

اشارت "​الاخبار​" الى ان الهيئة الناظمة لقاطاع الكهرباء الذي كان يُفترض أن يسبق إقرار الخطة، فقد اتفق خلال جلسة الحكومة امس على أن يتمّ العمل على تعيينها لاحقاً، وذلك بعدّ أن أصر عليها وزير المال ​علي حسن خليل​ خلال الجلسة وفقَ ما نصّ عليه ​البيان الوزاري​، وكان للقوات و​تيار المردة​ الموقف نفسه. وهنا سألت وزيرة الطاقة ندى بستاني: "لماذا لا يتم تعيين الهيئات الناظمة للإشراف على كل القطاعات، ولماذا في الكهرباء وحدها؟"، معتبرة أن "تعيين الهيئة الناظمة الآن سيعيد الأمور الى نقطة الصفر لأن كل البنود التي أقرت في الخطة ستعود الى الهيئة". ولم يبتَ في أمر الهيئة "نتيجة إصرار بستاني على تعديل القانون، فتم الاتفاق على إنجاز ذلك لاحقاً".

وفيما كان وزراء ​القوات​ و​حركة أمل​ وتيار المردة مصرين أيضاً على تشكيل مجلس إدارة ​مؤسسة كهرباء لبنان​، رفضت بستاني أن يقال إن ​مجلس الوزراء​ هو من دعا الى تشكيل مجلس الإدارة لأنها طالما دعت هي الى تشكيلها وتسمية الأعضاء فيها. وقالت: "إذا أردتم أن تقرروا الطلب إلى ​وزارة الطاقة​ تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، فعليكم أن تطلبوا من كل الوزراء أن يقترحوا ملء الشواغر في وزاراتهم".