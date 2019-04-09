طبارة يستبعد فرض عقوبات أميركية على بري ومقربين من حزب الله

رأى سفير ​لبنان​ السابق في ​واشنطن​ ​رياض طبارة​ أنه "لم يعد خافياً على أحد أن هناك هجمة أميركية جديدة على ​إيران​ وتوابعها، وأنها ستترجم برزمة جديدة من العقوبات التي يُرجح أن تكون الكبرى على الإطلاق"، لافتاً إلى أنه بعد إدراج "الحرس الثوري الإيراني على قائمة ​الإرهاب​، وبالتالي شموله بالعقوبات، فإن ذلك سيعني إعلان حرب اقتصادية أميركية كاملة على طهران".

وأضاف"نحن نتوقع شيئاً مماثلاً، لكننا نستبعد في الوقت عينه أن تكون واشنطن بصدد فرض عقوبات على شخصيات وأحزاب تتعاطف مع ​حزب الله​ مثل ​حركة أمل​ ورئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، خصوصاً أن للأخير علاقات طيبة مع ​الدول العربية​ وكثير من الدول الغربية. أضف أن ذلك سيدفع ببري أكثر فأكثر إلى حضن حزب الله، علماً بأن الهدف الأميركي هو استقطاب قسم من شيعة لبنان لا زيادة تلاحمهم".