جابر: لا قرار أو موقف رسمي من العقوبات على بري بعد تصريحات بومبيو

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ​ياسين جابر​، انه يتم التدقيق والتفكير في المعطيات الجديدة حول ​العقوبات الأميركية​ على رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، مشددا على انه "حتى الساعة لا يوجد قرار أو موقف رسمي بعد تصريحات وزير الخارجية ​مايك بومبيو​.

يذكر ان جابر يزور واشنطن في إطار وفد نيابي يشارك في اجتماعات ​البنك الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​

وكان بومبيو أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن أنه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أوضح للمسؤولين هناك، ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ لن تتحمل استمرار صعود "​حزب الله​" في ​لبنان​، وأن "عليهم أن يواجهوا هذا الحزب الذي يعمل مع ​إيران​، وهو ليس حركة سياسية؛ بل جماعة مسلحة".

ورداً على سؤال حول فرض عقوبات على بري، لفت بومبيو إلى "أننا أوضحنا أننا سنقيّم العقوبات على كل أولئك المرتبطين بحزب الله".