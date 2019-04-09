جابر: لا قرار أو موقف رسمي من العقوبات على بري بعد تصريحات بومبيو

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر، انه يتم التدقيق والتفكير في المعطيات الجديدة حول العقوبات الأميركية على رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددا على انه "حتى الساعة لا يوجد قرار أو موقف رسمي بعد تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو.
يذكر ان جابر يزور واشنطن في إطار وفد نيابي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وكان بومبيو أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن أنه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أوضح للمسؤولين هناك، ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتحمل استمرار صعود "حزب الله" في لبنان، وأن "عليهم أن يواجهوا هذا الحزب الذي يعمل مع إيران، وهو ليس حركة سياسية؛ بل جماعة مسلحة".
ورداً على سؤال حول فرض عقوبات على بري، لفت بومبيو إلى "أننا أوضحنا أننا سنقيّم العقوبات على كل أولئك المرتبطين بحزب الله".
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