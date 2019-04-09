محمد نصرالله: لا مؤشرات رسمية بخصوص عقوبات أميركية تطال بري

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصر الله في حديث صحفي أنه لم تصل إليهم أي إشارة رسمية بخصوص عقوبات أميركية تطال رئيس مجلس النواب نبيه بري أو شخصيات في حركة أمل، لافتاً إلى أنه في كل الأحوال يتوجب أخذ المعلومات المتداولة بعين الاعتبار.
وأضاف: "تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة أبقت الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات، ومن المفيد في هذه المرحلة الانتظار لنرى كيف ستتبلور الأمور"، لافتاً إلى أن زيارة الوفد النيابي إلى واشنطن غير مرتبطة بموضوع عقوبات جديدة قد تطال بري أو شخصيات أخرى، لكن إذا اصطدم أعضاء الوفد بطروحات مماثلة، فلا شك في أنه ستكون لديهم الأجوبة المناسبة".
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