محمد نصرالله: لا مؤشرات رسمية بخصوص عقوبات أميركية تطال بري

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصر الله في حديث صحفي أنه لم تصل إليهم أي إشارة رسمية بخصوص ​عقوبات​ أميركية تطال رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أو شخصيات في ​حركة أمل​، لافتاً إلى أنه في كل الأحوال يتوجب أخذ المعلومات المتداولة بعين الاعتبار.

وأضاف: "تصريحات وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الأخيرة أبقت الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات، ومن المفيد في هذه المرحلة الانتظار لنرى كيف ستتبلور الأمور"، لافتاً إلى أن زيارة ​الوفد النيابي​ إلى ​واشنطن​ غير مرتبطة بموضوع عقوبات جديدة قد تطال بري أو شخصيات أخرى، لكن إذا اصطدم أعضاء الوفد بطروحات مماثلة، فلا شك في أنه ستكون لديهم الأجوبة المناسبة".