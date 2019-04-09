تقرير: 30 مليون هاتف قابل للطي بحلول عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أشار تقرير جديد عن شركة أبحاث السوق "جارتنر" إلى أن الهواتف الذكية القابلة للطي سوف تتمثل 5% من الهواتف المتميزة بحلول عام 2023، وأنها سوف تصل إلى 30 مليون هاتف.

ومن المتوقع أن تعيد الهواتف القابلة للطي إدخال الابتكار في سوق الهواتف الذكية، إذ تتنبأ "جارتنر" إلى إمكانية أن يستعمل المستخدمون الهواتف الذكية القابلة للطي كما يفعلون الآن مع هواتفهم الذكية العادية.

وقال مدير البحوث في جارتنر، روبرت كوزا: "سوف يستعمل المستخدم هاتفه القابل للطي مئات المرات يوميًا، ويفتحه ويغلقه بشكل مستمر، ويكتب على شاشته البلاستيكية التي قد تخدش بسرعة اعتمادًا على الطريقة التي تطوى بها".

وتتوقع "جارتنر" أن تظل الهواتف القابلة للطي منتجًا جديدًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالنظر إلى العديد من تحديات التصنيع، بالإضافة إلى سطح الشاشة، إذ يمثل السعر حاجزًا تخمن الشركة انخفاضه مع مرور الوقت.

ومن المقدر أن تنخفض شحنات الهواتف المحمولة انخفاضًا طفيفًا قدره 0.5% على أساس سنوي في عام 2019، من 1.81 مليار إلى 1.8 مليار.

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لكن من المتوقع أن يعود سوق الهواتف المحمولة إلى النمو في عام 2020 ليصل إلى 1.83 مليار، مدعومًا بوصول الأجهزة القابلة للطي وأجهزة هاتف 5G، مع زيادة الشحنات بنسبة 1.2% عن عام 2019.

وأضاف كوزا: "وصل المستخدمون إلى الحد الأعظمي بالنسبة للتكنولوجيا والتطبيقات الجديدة، مما يعني أنه في حال لم تقدم النماذج الجديدة فائدة أو كفاءة أو تجارب جديدة مهمة، فلن يرغب المستخدمون أو يحتاجون للترقية، ونتيجة لذلك، نتوقع أن يستمر سوق الهواتف المحمولة المتميزة في إظهار انخفاض في الأسواق الناضجة خلال عام 2019".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تحتاج الشركات المصنعة للهواتف إلى إدراك حقيقة أن المستهلكين يحتفظون بهواتفهم الذكية الآن لأطول فترة ممكنة، وتتوقع شركة أبحاث السوق أن يزيد متوسط عمر الهاتف المتميز من 2.6 عامًا إلى 2.8 عامًا بحلول عام 2023.

كما توقعت "جارتنر" خروج المزيد من أجهزة الحاسب الشخصية عن العمل دون استبدالها، مع تراجع سوق الأجهزة العالمية، وانخفاض أجهزة الحاسب التقليدية بنسبة 3% خلال عام 2019 لتصل إلى 189 مليون حاسب.

بينما يصل إجمالي شحنات أجهزة الحاسب الشخصية إلى 258 مليون في عام 2019، بانخفاض قدره 0.6%، على أن يمثل نظام التشغيل ويندوز 10 ما نسبته 75 % من سوق أجهزة الحاسب الاحترافية بحلول عام 2021.​