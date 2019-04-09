حالة الطقس: أجواء ربيعية مع ارتفاع درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعيش البلاد خلال الساعات القادمة حالة من الصعود والهبوط في درجات الحرارة، فخلال اليوم الثلاثاء ستصل الحرارة لذروة ارتفاعها قبل أن تهبط من جديد يوم الأربعاء وتعود للارتفاع يومي الخميس والجمعة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى متن معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعيا معتدلا في المناطق الجبلية، ومائلا للحرارة إلى حار نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الخميس، مع بقائها دون معدلاته لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة توالي الحرارة ارتفاعها ليسود جو ربيعي شديد الاعتدال وترتفع الحرارة عن معدلاتها السنوية بنحو الثلاثة درجات مئوية. وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.