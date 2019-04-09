الأمن السوداني يطلق النار بكثافة بمحيط اعتصام القيادة العامة للجيش

أفاد مراسل "العين الإخبارية" بالسودان، الثلاثاء، بأن قوات الأمن قامت إطلاق الذخيرة الحية بمحيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في محاولة منها لفضه بالقوة.

وقال إن السلطات السودانية اتخذت قرارا بفض الاعتصام؛ وهو ما يرفضه المعتصمون، مؤكدين التمسك بمواقعهم.

وبدأت قوات الأمن في تنفيذ قرارها بإطلاق قنابل الغاز المسيل بكثافة تجاه المعتصمين، فيما استمر المعتصمون في هتافاتهم بإسقاط النظام.

Advertisements

فيما قام الجيش السوداني بفتح بوابات القيادة العامة أمام المعتصمين لحمايتهم بعد تعرضهم لمحاولة فض بالقوة بواسطة قوة أمنية.

وكان "تجمع المهنيين" المعارض قد دعا أنصاره للاحتماء بقوات الجيش والالتزام بتوجيهاتها في حال وقوع هجوم على الاعتصام.

وقبل ساعات من محاولة فض الاعتصام بالقوة، أصدرت الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني بيانا، بعد اجتماع برئاسة الرئيس عمر البشير، أكدت فيه ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كل قضايا البلاد.

وشدد على ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفتن، كاشفة عن مبادرة ستطرحها في القريب العاجل من أجل إنهاء الأزمة.