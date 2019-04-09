السفير دبور يلتقي الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، بحضور مسؤول العلاقات العربية في الاتحاد حلمي حمدان، ومسؤول المنظمات الشعبية نعيم مرار، وأمين سر حركة "فتح"-إقليم لبنان حسين فياض، وعضوي الإقليم علي خليفة وأكرم بكار.
وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع الاتحاد وتشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر فرع لبنان ضمن الاستراتيجية الوطنية لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تنفيذاً لمقررات المجلسين المركزي والوطني. وتم التأكيد على دور الاتحاد الفاعل ودور المعلم الفلسطيني الريادي في ترسيخ الوعي الوطني لدى كافة شرائح شعبنا في معركته وتصديه لما يحاك له من محاولات تهدف إلى إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني.
وثمن دبور خطوة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وزيارتهم إلى لبنان للتحضير لتشكيل الاتحاد فرع لبنان ودور الاتحاد في تأطير المعلمين الفلسطينيين في إطار وطني جامع يخدم قضيتنا الوطنية ومشروعنا التحرري.
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