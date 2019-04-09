مصادر الشرق الاوسط: أمام الحريري مهمة صعبة في رفع منسوب الاقتراع بطرابلس

أكدت مصادر ​طرابلس​ية مواكبة للاستعدادات الجارية لخوض ​الانتخابات الفرعية​ في طرابلس أن "المستقبل" يبذل جهوداً فوق العادة لعله يتمكن من كسب تأييد الناخبين لمرشحته، وتعزو السبب إلى أن ترشيحه للقيادي النائب السابق ​مصطفى علوش​، من شأنه أن يدفع في اتجاه إحداث تغيير في المزاج الشعبي لمصلحته باعتبار أنه من الوجوه السياسية البارزة في طرابلس.

وراهنت المصادر في حديث لـ"الشرق الاوسط" على قدرة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في إقناع الناخبين بالتوجّه في اليوم الانتخابي الطويل إلى صناديق الاقتراع للتصويت لمصلحة المرشحة ​ديما جمالي​، مراعاةً لرئيس الحكومة.

واعترفت المصادر المواكبة بأن أمام الحريري مهمة صعبة في رفع منسوب الاقتراع الذي لم يبلغ حتى الساعة، استناداً إلى المعطيات المتوافرة لدى ​الماكينات الانتخابية​، 15% من عدد الناخبين، مع أن هناك مبالغة في الاقتراب من هذه النسبة.

ولفتت إلى أن مجرد انتشار خبر استعداد الحريري لزيارة طرابلس أدى إلى تفعيل الماكينة الانتخابية لـ"المستقبل"، وهذا ما ظهر من خلال الاجتماع الذي عُقد أول من أمس وشارك فيه أكثر من 600 مندوب يُفترض أن يتوزّعوا على صناديق الاقتراع.