خميس: فشل كل المحاولات لإقناع مصر بتمرير ناقلات نفط إيرانية عبر قناة السويس لتصل إلى سوريا

نقلت مصادر إعلامية عن رئيس ​مجلس الوزراء​، ​عماد خميس​، تأكيده خلال جلسة مع عدد من الإعلاميين، فشل كل المحاولات لإقناع مصر بتمرير ناقلات نفط إيرانية عبر ​قناة السويس​ لتصل إلى ​سوريا​، بعدما منعتها منذ ستة أشهر.

ولفت خميس إلى أن نقص المحروقات بدأ منذ ستة أشهر عندما توقف تدفق كمية تصل إلى نحو مليوني برميل نفط شهرياً من إيران إلى سوريا، وذلك عبر "الخط الائتماني" الذي كان مفتوحاً بين البلدين، ليجري تكريرها في المصافي السورية، وهو نقص يصعب ترميمه بسرعة في ظل تشديد الحصار الاقتصادي على سوريا. وأشار إلى أن "الخط الائتماني" مع إيران متوقف منذ ستة أشهر، ويجري العمل على تفعيله مجدداً.