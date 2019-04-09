يازا وجمعيات اطلقوا مبادرة تبني شجرة أرز بإسم ضحايا حوادث السير بمحمية أرز الباروك

أطلقت جمعيتا "يازا" و"ستاي سايف" واهالي ضحايا السير، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة في محمية أرز الباروك تم فيها "تبني شجرة أرز بإسم الذين سقطوا ضحايا في حوادث السير تخليدا لذكراهم بمشاركة كل من جمعية Lebanese Geographic Society، جمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة MESD AFDC ,Be Safe، الاتحاد الأوروبي لضحايا السير، النادي اللبناني للدراجات النارية حيث شارك حوالى 280 دراجا بالإضافة الى اهالي الضحايا وحشد من الأصدقاء والعائلات".
وأوضح مؤسس "يازا" ورئيسها زياد عقل "أهداف الجمعية ونشاطاتها وأهمية التوعية وتنظيم قوانين السير".
وتحدثت مؤسسة "جمعية ستاي سايف" سامنتا الاعور فشرحت اهداف الجمعية وسبب تأسيسها، فكلمة ترحيب من مسؤولي المحمية وشرح عن تاريخها وعن مشروع تبني الأرز.
كما تحدث فؤاد الصمدي بالنيابة عن المهندس علي داغر رئيس النادي اللبناني للدراجات النارية الذي أكد "مواصلة العمل والتعاون لتلافي المزيد من الضحايا والفوضى على الطرق في لبنان".
وفي الختام "تم وضع لوحات بأسماء الضحايا على أشجار الأرز وتوزيع الشهادات بأسمائهم لتبقى ذكرى جميلة وتخليدا لهم".
ودعا مكارم وعقل الجميع للمشاركة في المرحلة الثانية.
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