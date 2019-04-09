الشرق الأوسط:الصوت المسيحي ليس مقررا في الانتخابات الفرعية بطرابلس

علمت "​الشرق الأوسط​" أن الصوت المسيحي في ​الانتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​ لن يكون مقرراً في ​الانتخابات النيابية​ لأن السواد الأعظم من الناخبين هم من الطائفة السنّية، وهذا ما قد يدفع ب​تيار المردة​ إلى مراعاة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لما تربطه به من علاقة وطيدة من موقع الاختلاف حول النظام في سوريا. كما أن "المستقبل" بدأ يحسب منذ الآن حساب مبادرة الجهات المقاطعة للانتخابات ويراقب لقاءاتها مع المرشحين وتحديداً المرشّح يحيى مولود الذي يبدو أنه الأقدر على تسجيل رقم انتخابي، وإن كان لا يتيح له الفوز، للتأكد ما إذا كانت ستبدّل موقفها انطلاقاً من تقديرها بأنها ستسجّل لنفسها تدنّي نسبة الاقتراع.

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