طقس ربيعي يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يُسيطر طقس ربيعي على الحوض الشرقي للمتوسط .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل وانخفاضها بشكل بسيط على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتكوّن ضباب كثيف على مستويات منخفضة ليلاً مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق ليل الثلاثاء الأربعاء.

الأربعاء: غائم واحتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق فجرًا، يتحوّل الى غائم جزئيًا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكوّن ضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانًا كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على الجبال والداخل وبشكل طفيف على الساحل.

الخميس: غائم جزئيًا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وعودة درجات الحرارة الى الإرتفاع.