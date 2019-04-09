رويترز: ترامب سيناقش التوترات بالشرق الاوسط مع السيسي اليوم

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيناقش التوترات في الشرق الأوسط والأمن والإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان في مصر خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.
وأوضح ان "الزعيمين سيناقشان أيضا تطور المجتمع المدني في مصر والطريقة التي تُعامل بها الأقليات الدينية بما فيها المسيحيون في البلاد.
وردا على سؤال ما إذا كان ترامب يدعم هذه الخطوة، أكد المسؤول أن الإدارة تشجع مصر على تطوير مؤسسات ديمقراطية مع مراعاة المصالح الأمنية الأمريكية.
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