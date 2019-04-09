رويترز: ترامب سيناقش التوترات بالشرق الاوسط مع السيسي اليوم

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في ​الإدارة الأميركية​ قوله إن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيناقش التوترات في ​الشرق الأوسط​ والأمن والإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان في مصر خلال اجتماع مع الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ في ​البيت الأبيض​ اليوم الثلاثاء.

وأوضح ان "الزعيمين سيناقشان أيضا تطور ​المجتمع المدني​ في مصر والطريقة التي تُعامل بها الأقليات الدينية بما فيها ​المسيحيون​ في البلاد.

وردا على سؤال ما إذا كان ترامب يدعم هذه الخطوة، أكد المسؤول أن الإدارة تشجع مصر على تطوير مؤسسات ديمقراطية مع مراعاة المصالح الأمنية الأمريكية.