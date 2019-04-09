غوتيريس يناشد الجهات الفاعلة بالسودان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

حث الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، "الجهات الفاعلة" في ​السودان​ على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب ​العنف​. وأكداستعداد ​الأمم المتحدة​ لدعم أي جهود يتفق عليها السودانيون لحل الأزمة الحالية سلميا. كما دعا غوتيريس ​حكومة​ السودان إلى تهيئة بيئة مواتية لإيجاد حل للوضع الحالي وتشجيع الحوار الجامع. يذكر ان السودان يشهد منذ 19 كانون الأول الماضي، ​احتجاجات​ شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

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