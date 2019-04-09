ماكرون يؤكد رفضه الكامل للهجوم على المدنيين في طرابلس

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ رفضه الكامل للهجوم على المدنيين في ​طرابلس​ وتعريض حياة المدنيين للخطر.

كلام ماكرون جاء خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ​ليبيا​ فائز السراج.

وأوضح مكتب الشراج انه "تم بحث خلال المكالمة مستجدات الوضع الأمني، وأعلن الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين وضرورة وقف هذا الهجوم". وأشار إلى أن "السراج أبلغ ماكرون بأن على المشير ​خليفة حفتر​ وقف القتال فورا".

يذكر ان رئيس ​الحكومة​ فائز السراج لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس و​الجيش الليبي​ بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.