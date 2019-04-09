العربية: أنباء عن تبادل لاطلاق النار بين المعتصمين والشرطة في الخرطوم

أفادت قناة "العربية" بورود أنباء عن تبادل لاطلاق النار بين ​الشرطة​ والمعتصمين في محيط ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة ​السودان​ية في ​الخرطوم​. كما أفادت بأن الشرطة تطلق قنابل ​الغاز​ المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بهدف تفريق المتظاهرين بالقوة. ويشهد السودان ​احتجاجات​ مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 كانون الأول الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس البشير المستمر منذ 30 عاما.

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