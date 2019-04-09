"سكاي نيوز": رصاص حي وغاز مسيل للدموع في فض اعتصام الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
أفاد مراسل قناة "سكاي نيوز" عربية، بإطلاق القوات السودانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر سودانية، إن السلطات تنوي فض الاعتصام أمام قيادة الجيش والعمل على حفظ أرواح المواطنين.
من جهته دعا تجمع المهنيين المعارض أنصاره للاحتماء بقوات الجيش والالتزام بتوجيهاتها في حال وقوع هجوم على الاعتصام.
يأتي هذا تزامنًا مع بيان أصدرته الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان بعد اجتماع برئاسة الرئيس عمر البشير أكدت فيه ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كافة قضايا البلاد.
وأكدت الهيئة في اجتماعها مساء أمس بكامل عضويتها ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.
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