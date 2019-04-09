الحكم في إعادة محاكمة متهمين بقضية "أحداث البدرشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث البدراشين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

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واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي علاء علم الدين، والذي التمس براءة المتهمين، تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة التي كان المتهمين عليها في حالة الضبط، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضهما.

كما دفع بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في التجمهر والتظاهر، أو حيازة الأسلحة البيضاء وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المتهمين "إبراهيم عبد الغفار، محمد علي عبد الحميد"، بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.