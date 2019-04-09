طفل يغلق "آيباد" 25 مليون دقيقة.. 5 نصائح لو وقعت في المأزق نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

قد يواجه الآباء كارثة عندما يتركون أجهزتهم المحمولة في أيدي أطفالهم، لجعلهم يستمتعون بأوقاتهم باللعب أو مشاهدة شيء ما.

وتسبب إعطاء إيفان أوسنوس جهازه من نوع "آيباد"، لطفله البالغ من العمر 3 سنوات، بإغلاق الجهاز مدة 25 مليون دقيقة، بعد أن حاول ابنه مرارًا وتكرارًا، دون نجاح، إلغاء قفل الجهاز.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور"، تعادل فترة 25 مليون دقيقة 47.5 سنة، وهذا ما اضطر صاحب الجهاز للتوجه إلى موقع "تويتر"، ومطالبة المتابعين بمساعدته في إيجاد حل لهذه المشكلة.

وكتب أوسنوس عبر حسابه: "هذا قد يبدو مزيفًا، ولكن للأسف، أصبح جهاز آيباد اليوم هكذا بعد أن حاول طفلي البالغ من العمر 3 سنوات مرارًا وتكرارًا إلغاء القفل. هل لديكم أفكار؟".

وبحسب "روسيا اليوم"، إذا وجدت نفسك أمام وضعية مشابهة، فهناك طريقة بسيطة لتخطي هذا الإغلاق والوصول إلى جهاز الـ"آيباد" أو الـ"آيفون" المعطل:

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1- قم بتوصيل الـ"آيباد" أو الـ"آيفون" بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وافتح "آي تونز".

2- أثناء اتصال جهازك بالكمبيوتر، عليك إعادة تشغيله.

3- ستظهر على جهاز الكمبيوتر نافذة تطلب منك استعادة جهازك أو تحديثه.

4- اختر استعادة الجهاز، وسيقوم "آي تونز" بتنزيل البرامج على جهازك المعطل.

5- بمجرد الانتهاء من هذه العملية، يمكنك إعداد واستخدام جهازك مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه إذا قمت بتجهيز نسخة احتياطية لجهازك، يمكنك استعادة البيانات والإعدادات بعد استعادة عمل الجهاز، ولكن إذا لم تقم بمثل هذا الإجراء، ستفقد جميع بياناتك.