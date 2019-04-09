سامسونج تطلق خدمة ألعاب جديدة لمنافسة أبل وجوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، خدمة ألعاب سحابية جديدة، عبر تعاونها مع شركة هاتش الفنلندية للألعاب التابعة لشركة روفيو المصنعة للعبة الطيور الغاضبة، في محاولة منها لمنافسة خدمة الألعاب "Arcade" من شركة أبل الأمريكية.

ومن المفترض أن تقدم "هاتش" مكتبة تضم 100 لعبة (5G)، يمكن لعملاء سامسونج في كوريا الجنوبية بثها على هواتفهم الذكية.

وتعد "هاتش" عبارة عن منصة ألعاب سحابية مصممة خصيصًا لشبكات (5G)، وهي تسمح للمستخدمين ببث الألعاب كاملة الميزات على الأجهزة المحمولة، وأجهزة التلفاز، بدون تنزيلات، وعمليات شراء داخل اللعبة.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تشمل الخدمة المجانية المستندة إلى السحابة على ألعاب من شركة روفيو، إلى جانب ألعاب المغامرات، مثل: Monument Valley و Adventure Chronicles.

ويتم تضمين ميزة الألعاب في أجهزة "جالكسي إس 10" الجيل الخامس من "سامسونج"، على أن يتم الإعلان عنها في متجر تطبيقات "جالكسي".

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وأتاحت "سامسونج" الخدمة اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي لمستخدميها في كوريا الجنوبية، رابع أكبر سوق للألعاب في العالم، لكن لا يوجد تاريخ إطلاق محدد حتى الآن ضمن بقية أسواق سامسونج الرئيسية.

ويكون الاشتراك مجانيًا لمستخدمي "سامسونج" خلال الأشهر الثلاثة الأولى، على أن يكلف لاحقًا 6 دولارات أمريكية لاشتراك "Hatch Premium".

جدير بالذكر أن هذا الإطلاق بعد أسابيع من إعلان "أبل" عن خدمة اشتراك سحابية مماثلة، تسمى "Arcade"، والتي سوف توفر ألعابها الخاصة، ويمكن تنزيلها على أي جهاز.

كما أن شركة جوجل الأمريكية دخلت في مجال الألعاب من خلال خدمتها للألعاب السحابية "ستاديا"، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية بث ألعاب عالية الدقة، وتشغيلها على متصفحات كروم، وأجهزة هاتف بيكسل، وأجهزة التلفاز المزودة بملحقات كروم كاست من جوجل.

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