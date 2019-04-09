محاكمة سائق قطار دهس مهندسًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سائق قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لاتهامه بقتل مهندس بالهيئة دهسًا بالقطار.

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، أنه في 31 مارس 2018 بدائرة قسم الشرابية قام المتهم محمد مصطفي السيد منصور قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقتل المجني عليه علاء هاشم نصر مسعود، مهندس بالهيئة، عمدًا عقب مشادة كلامية دارت بينهما فقام على إثرها بقتله، بأن استقل جرار القطار رقم 3040، وما أن أبصر المجني عليه أمام القضبان حتى زاد من سرعته فصدمه ودهسه أسفل عجلاته؛ قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قاد وسيلة نقل وكان ذلك تحت تأثير تعاطي جوهر مخدر الحشيش، وصدم المجني عليه مرتكبًا الجريمة وعطل حركة سير القطارات.

واستمعت النيابة إلى شهادة إيهاب الزعفراني، فني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بتاريخ 31 مارس 2018، وحال تواجده رفقة المجني عليه بمقر عمله بمنطقة ورشة فرز القطارات أبصر المتهم يقف بالجرار قيادته رقم 3040 قاطرًا عربات القطار رقم 987 إلى داخل مغسلة القطارات شارعا في إحلال الجرار عن العربات؛ تمهيدًا للتحرك عائدًا باتجاه ورشة الجرارات من خلال تحويل سكة القضبان مجريًا ذلك بنفسه مخالفًا للتعليمات واللوائح بالهيئة القومية لسكك حديد مصر فاستوقفه المجني عليه وصعد إلى متن الجرار فدارت بينهما مشادة كلامية حال تواجده بكابينة القيادة والمجني عليه مترجلًا في مواجهته، وفي تلك الأثناء فوجئ بالمتهم يتحرك مسرعًا بالجرار صادما المجني عليه ودهسه أسفل عجلاته وتوقف به بعد السير لمسافة قدرها عشرة أمتار.