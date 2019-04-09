بالصور- وفد من "حزب الحرية" يزور زينب الكفراوي للاطمئنان على صحتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

زار وفد من حزب الحرية، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، الحاجة زينب الكفراوي، أحد أهم رموز المقاومة الشعبية في محافظة بورسعيد، في المستشفى العسكري بالمحافظة.

وقدم الوفد للحاجة زينب، باقة من الورود، واطمئنوا على حالتها الصحية، مشيدين بدورها البطولي في المقاومة الشعبية وأنها أعطت المثل والقدوة في دفاع المرأة عن الدولة المصرية.

والجدير بالذكر أن زينب الكفراوي أحد أبرز رموز المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 وهي أول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية في العدوان الثلاثي.