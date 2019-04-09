اليوم.. إعلام القاهرة تناقش التعديلات الدستورية بين الحاضر والمستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة بعنوان "تعديل الدستور.. بين ضرورات الحاضر وتطلعات المستقبل"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.
وتدير الندوة الدكتورة هبة السمري، القائم بأعمال عميد الكلية.
ويشارك فيها كل من الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، والأستاذ صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسمه، والدكتورة نسرين بغدادي عضو المجلس القومي للمرأة.
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