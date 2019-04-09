محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
ينظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، ندوةً بعنوان: "دور الأزهر الشريف في دعم ثقافة السلام ومكافحة التطرف في إفريقيا" بالقاعة الكبرى في مدينة البعوث الإسلامية.
يأتي ذلك في إطار البرنامج التثقيفي والتوعوي الذي يقدمه المرصد للطلاب الوافدين من القارة الإفريقية، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مرصد الأزهر ينظم ندوة حول دعم ثقافة السلام ومكافحة التطرف في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.