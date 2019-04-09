مرصد الأزهر ينظم ندوة حول دعم ثقافة السلام ومكافحة التطرف في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ينظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، ندوةً بعنوان: "دور الأزهر الشريف في دعم ثقافة السلام ومكافحة التطرف في إفريقيا" بالقاعة الكبرى في مدينة البعوث الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التثقيفي والتوعوي الذي يقدمه المرصد للطلاب الوافدين من القارة الإفريقية، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

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