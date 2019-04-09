اليوم.. افتتاح أحدث غرفتي تأهيل لـ"طيف التوحد" بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الثلاثاء، أحدث غرفتين لتأهيل لـ"طيف التوحد" بمركز علاج وتأهيل حالات التوحد في حي عين شمس بالقاهرة، وهما غرفتا (السيكوموتور) و(التكامل الحسي) اللتان تُعدان الأحدث في الشرق الأوسط لعلاج التوحد.
وجرى تجهيز الغرفتين، وفقاً للقواعد والمعايير العالمية بمنحة قدرها 750 ألف جنيه من أحد البنوك الخاصة، بمقر المجمع الشامل لخدمات الإعاقة في عين شمس.
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