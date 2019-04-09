اليوم.. كامل الوزير في البرلمان لأول مرة ​​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تعقد لجنتا الإدارة المحلية والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، عدة اجتماعات، وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعين لمتابعة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تناقش اللجنة خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها إنارتها، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

ويعد هذا هو أول اجتماع يحضره وزير النقل الجديد في مجلس النواب منذ توليه مقعد الوزارة بعد حادث قطار محطة مصر.

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كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية بنطاق محافظات مصر علاوة على موافاة اللجنة ببيان مالي بالإيرادات والمصروفات، بالبيان السابق تقديمة بتاريخ 22/10/2018 لكل محافظة على حدة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون النيابي المقدم من النائبة كارولين ماهر، أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة، الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش اللجنة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون لتنظيم المجلس القومي للسكان والتنمية، وأيضًا مشروع القانون والمقدم من النائبة رشا رمضان بشأن إعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان، بالاشتراك مع لجنتي الشؤون الصحية والخطة والموازنة.

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