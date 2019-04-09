كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصادر لـ"سكاي نيوز": سلطات السودان تنوي فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر سودانية، بأنه يوجود أنباء نية السلطات السودانية فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، مع الحفاظ على أرواح المواطنين- بحسب تصريحات لـ"سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

كما نقلت المصادر، أن الرئيس السوداني عمر البشير، يترأس اجتماعا طارئا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، مؤكدًا خلاله أنه سيعبر الأزمة الراهنة، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات والوقوف في وجه من يريدون اختطاف الوطن.