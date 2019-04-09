باطمة ومهرجان “موازين”: لي غادي يغني في “منصة النهضة” ماشي أحسن مني.. ولن أتملق للجهة المنظمة – فيديو

قالت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، إنها مصرة على اعتلاء “منصة النهضة” الخاصة بالنجوم العرب في مهرجان موازين، كون الفنانين، الذين يعتلونها ليسوا أفضل منها.

باطمة تلقت في السنوات الماضية دعوة، وجهتها إليها “جمعية مغرب الثقافات”، من أجل المشاركة، للمرة الثانية، في مهرجان موازين، واشترطت عليها اعتلاء منصة سلا، المخصصة للفنانين المغاربة، فكان جوابها الرفض.

وسبق أن شاركت باطمة عام 2015 في مهرجان موازين على منصة النهضة.

وأكدت باطمة أنها، إلى حدود الساعة، لم تتلق دعوة للمشاركة في النسخة المقبلة من المهرجان الأول إفريقيا، موضحة أنها لن تتواصل مع الجهات المعنية بغرض المشاركة، لأن ذلك “تملق”، حسب وجهة نظرها.