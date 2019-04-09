حرب داخل الأحرار حول «المناصب»

تجري داخل كواليس فريق التجمع الدستوري حرب خفية حول المناصب المنتظر تجديدها في هياكل مجلس النواب، خلال افتتاح البرلمان يوم الجمعة المقبل.

وعلمت «أخبار اليوم» أنه، بالإضافة إلى برلمانيي الاتحاد الدستوري الذين يهددون بالانفصال عن الفريق، ما لم يُنصفوا بتمكينهم من مناصب المسؤولية في بعض لجان المجلس، فإن بعض البرلمانيات من «الأحرار» يطالبن أيضا بـ«التناوب» على المناصب، خاصة منصب أمينة مجلس النواب، الذي تحتله اليوم أسماء غلالو، المحسوبة على رشيد الطالبي العلمي.

ومن أبرز الأسماء النسائية التي عبرت عن رغبتها في الترشح لهذا المنصب، هناك البرلمانيتان وفاء البقالي ونعيمة زيدان.

وينتظر أن يعرف اجتماع الفريق، المقرر الجمعة المقبلة يوم افتتاح المجلس، جدلا كبيرا حول الترشيح لهذه المناصب.