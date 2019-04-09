طلقة بارود تنهي حياة فارس “تبوريدة” في موسم ببني ملال

انتهت إحدى منافسات التبوريدة، مساء أمس الأحد، في جماعة مولاي عيسى بن دريس، التابعة إلى إقليم أزيلال بحادث مأساوي، بعدما أصيب أحد الفرسان بجرح خطير، عجل بوفاته.

مصادر “اليوم 24” أفادت أن أحد الفرسان الشباب في التبوريدة أصيب على مستوى راْسه، إثر طلقة بارود طائشة، حيث سقط أرضا من أعلى فرسه غارقا في الدماء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفارس نقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال، لكن خطورة إصابته عجلت بوفاته في قسم العناية المركزة، بعد عدة محاولات لإنقاذه.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الهالك أصيب، خلال نهاية منافسات التبوريدة، في الموسم السنوي لجماعة مولاي عيسى بن دريس، التابعة لإقليم أزيلال.