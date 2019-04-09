هريدي: مكافحة الإرهاب على رأس مباحثات السيسي وترامب.. فيديو

هاني حسين

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ملف مكافحة الإرهاب على رأس القضايا والملفات التي يتم التباحث بشأنها في قمة الرئيس السيسي وترامب، موضحا أن مباحثات الرئيس السيسي مع كبار المسؤولين في البنتاغون الأمريكي ستركز على التعاون المصري الأمريكي في محاربة الإرهاب.

وأضاف " هريدي " في حواره في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الإرهاب يأخذ أشكالا جديدة في الفترة القادمة خاصة عقب هزيمة تنظيم داعش في سوريا ويحاول التنظيم إعادة بناء نفسه مرة أخرى، لافتا إلى أن مصر تمتلك رؤية شاملة لمحاربة...