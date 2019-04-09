"تويتر" تخفض عدد الحسابات التي يمكن متابعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

خفضت شركة "تويتر" عدد الحسابات التي يمكن لمستخدميها متابعتها يوميًا من 1000 إلى 400، من أجل محاربة حسابات البريد العشوائي والحسابات المدارة من قبل روبوتات الدردشة الكتابية على منصتها.

وتتمثل فكرة التخفيض في المساعدة على منع حسابات البريد العشوائي من تحقيق نمو سريع لشبكاتهم عبر متابعة حسابات "تويتر"، ثم إلغاء متابعتهم بطريقة جماعية أو عشوائية، والتي تنتهك قواعد الشركة.

وتم مؤخرًا حظر عدد من الخدمات من واجهة برمجة تطبيقات "تويتر" لفعلها نفس الشيء، إذ كانت العديد من الشركات تقدم أدوات تتيح لعملائها متابعة عدد كبير من المستخدمين تلقائيًا دون بذل مجهود كبير.

كما عرضت الشركات أدوات لإلغاء المتابعة بشكل جماعي لحسابات "تويتر" الخاصة بأولئك الذين لم يقوموا بمتابعتهم، وغالبًا ما يتم توفير أدوات تلقائية أخرى، مثل أدوات لإنشاء الرسائل المباشرة المزعجة.

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,ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قال متحدث باسم تويتر: "كجزء من التزامنا ببناء خدمة صحية، ما زلنا نركز على إيقاف الرسائل غير المرغوب فيها وإساءة استخدامها على المنصة".

وأضاف "لقد لاحظنا أن وجود معدل متابعة يومي مرتفع ساهم في استمرار المشكلة، ونتيجة لذلك، قمنا اليوم بتخفيض معدل المتابعة اليومي من 1000 إلى 400".

وردًا على تغريدة تويتر حول الحدود الجديدة، فقد تسائل العديد من المستخدمين عن سبب اختيار الرقم 400، والذي يمثل عددًا أكبر بكثير من حاجة مستخدم "تويتر" اليومية من المتابعة، فيما قال بعض المستخدمين إنهم احتاجوا إلى سنوات من أجل متابعة مئات الأشخاص فقط.

جدير بالذكر أن الشركة قد حدثت أدوات الإبلاغ الخاصة بها للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن البريد العشوائي والحسابات المزيفة، وأدخلت تدابير أمنية جديدة حول التحقق من الحساب والاشتراك، إلى جانب التغييرات الأخرى التي تركز على تحديد هوية مرسلي البريد العشوائي بشكل أكثر استباقية.

وحذفت المنصة في الصيف الماضي الحسابات التي كان قد أوقفتها في السابق لكونها محتوى غير مرغوب فيه وفقًا لمقاييسها.