"سكاي نيوز": الحكومة السودانية تنوي فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
أفادت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر سودانية، بوجود أنباء حول نية السلطات السودانية فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، مع الحفاظ على أرواح المواطنين.
كما قالت مصادر للقناة، إن الرئيس السوداني عمر البشير يترأس اجتماعًا طارئًا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وأكد فيه أنه سيعبر الأزمة الراهنة، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات والوقوف في وجه من يريدون اختطاف الوطن.
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