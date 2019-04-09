لمدة 24 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 16 قرية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 16 قرية في محافظة البحيرة ، بداية من الساعة الثامنة صباح الأربعاء، وحتى الثامنة صباح الخميس المقبل، لمدة 24 ساعة.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، بأن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه في محافظة البحيرة – تتبع شركة مياه الشرب بالإسكندرية- هى قرى: "الكفاح، السلام، الحرية، الجمل، الطيارة، زراعات قرية 21، المهدية، صيدناوي، بيسبيني، وجاد سعد، اللحوم، البذور، مركز التدريب، جناكليس، البستان الأول، البستان الثاني".

وأوضح البيان أن انقطاع المياه يرجع لبدء تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة بالخط مياه الشرب الرئيسي قطر 1000 مللم المغذي للقرى الـ16 المشار إليها.

وناشدت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، المسئولين بمحافظة البحيرة بتنبيه المواطنين لتدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال فترة الصيانة المحددة.​