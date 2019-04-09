أهم التصريحات في 24 ساعة: الاستقرار أولوية في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال الرئيس السوداني عمر البشير إن حل المشكلات في السودان يكمن في الحوار مضيفًا أن حفظ الأمن والاستقرار أولوية، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن قطر تحرك أذرعها الإعلامية لمواجهة الجيش الليبي في معركة طرابلس، وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الحرس الثوري الإيراني يمول الإرهاب وذلك بعد إدراجه بواسطة واشنطن على قائمة الإرهاب.

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