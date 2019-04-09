حول العالم في 24 ساعة.. السيسي يلتقي بومبيو في مقر إقامته بواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن، وتصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ومقتل 4 أمريكيين إثر هجوم لطالبان في أفغانستان.

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