السودان: اتجاه لفض الاعتصام مع الحفاظ على أرواح المواطنين

قالت مصادر سودانية إن السلطات تنوي فض الاعتصام أمام قيادة الجيش والعمل على حفظ أرواح المواطنين. يأتي هذا متزامنا مع بيان اصدرته الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان بعد اجتماع برئاسة الرئيس عمر البشير Advertisements أكدت فيه علي ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كافة قضايا البلاد. أكدت فيه علي ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كافة قضايا البلاد. وأكدت الهيئة في اجتماعها مساء الثلاثاء بكامل عضويتها ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن. وأكدت الهيئة في بيان لها ضرورة توافق المجتمع بكل فئاته وقواه السياسية على حل يرضي الجميع. وأكدت الهيئة أن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلات البلاد في وجه الذين يريدون اختطاف الوطن ويتآمرون مع الأجنبي لتغيير الأوضاع فيه على حد البيان.

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